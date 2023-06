Maturità | le tracce del tema di italiano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) È iniziata la. A sedersi ai banchi sono 536.008 studenti che stanno affrontando la prima ora (delle sei previste) di. Come da rito si inizia dal. Ecco le. L’allegato A, ovvero l’analisi del testo, vede stampato nero su bianco sui fogli del Ministero dell’Istruzione una poesia, Alla nuova luna, di Salvatore Quasimodo. Segue, nel campo dell’analiste testuale, Alberto Moravia. Il testo scelto per i maturandi appartiene a Gli Indifferenti, il romanzo d’esordio dello scrittore. Segue l’allegato B contenente alcuneper la stesura di un testo argomentativo. Il primo scelto è di carattere storico, e parte dal libro "L’idea di Nazione" di Federico Chabod. Seguono due estratti: il primo di Piero Angela, tratto dal libro "Dieci cose che ho imparato", il secondo è invece un brano ...

Un'opera che lascia il segno nel panorama letterario attuale, tanto da essere oggetto di una delledella prima prova della2023 . 'Dieci cose che ho imparato' di Piero Angela 18,05 ...E probabilmente è anche questo uno dei motivi per cui il brano " Alla nuova luna " di Salvatore Quasimodo è stato scelto per ledella2023 , con gli studenti che saranno impegnati a ...In occasione della prima prova dell'esame di2023 , una lettera a lui indirizzata durante il difficile periodo della pandemia è stata scelta come una delleproposte agli studenti. Chi ...