Maturità | il figlio di Salvatore Quasimodo | «Sorpreso che sia stata scelta la poesia di mio padre»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 21 giugno 2023) «Sono piacevolmentee anche stupito per ladi unadi mioper l’esame di. Spero che sia anche un’occasione per riscoprire, più in generale, da parte del mondo della scuola un grande poeta italiano insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1956. È un poeta che va studiato di più e meglio». Lo ha detto all’Adnkronos Alessandro, il. Ha espresso «profondo piacere e onore» per la riproposizione ai maturandi di un testo lirico dell’autore delle celebrate raccolte “Ed è subito sera” e “Oboe sommerso”. Le parole deldi«Fa davvero piacere questa attenzione ...