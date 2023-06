Maturità | ecco le tracce della prova di italiano

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 21 giugno 2023) “Non sono semplici”:2023,ledi– Al via oggi, mercoledì 21 giugno, la2023 per 536.008 gli studenti. I ragazzi e le ragazze di tutta Italia affrontano stamattina la prima, quella scritta d’. Sette ledi diversi ambiti – artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale – suddivise in tre diverse tipologie: due analisi del testo (uno poetico e l’altro di prosa), tredi testo argomentativo e due temi di attualità. Leggi anche: Orrore al TG1 durante la diretta: è successa una cosa gravissima Leggi anche: Antonella Clerici sotto choc, la devastante notizia l’ha ...