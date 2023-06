Maturità | Bertolino | ' ragazzi a confronto con miti sempre più vicini | è bella sfida' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Milano, 12 giu. (Adnkronos) - Moravia, Quasimodo, Piero Angela e Oriana Fallaci: questi i protagonisti della prima prova degli esami di maturità 2023: "Il Quartetto Cetra della letteratura", dice all'Adnkronos Enrico, scherzando. L'attore, che prima di decidere di dedicarsi all'arte della comicità ha lavorato nella finanza per la Standard Chartered Bank e per la Hong Kong Bank ed è stato consulente d'azienda e formatore per manager, usa l'arma dell'ironia per commentare le tracce uscite stamattina per la prova di Italiano. Del resto, dice, "quella è ciò su cui si costruiscono le future carriere, anche perché se non c'è l'ironia siamo fottuti!". Salvo poi aggiungere: "Speriamo che ce l'abbiano anche i membri esterni delle commissioni d'esame!". Scherzi a parte, osserva, "isi confrontano con ...