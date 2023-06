La7.it - Dopo "la notte più lunga", la notte prima degli esami, è passata anche la prima prova die ora è attesa la temuta seconda prova, quella di indirizzo. Per la prima volta da quando è ...Ogni annoquel momento in cui tutti i riflettori sono puntati sugli studenti impegnati a sostenere l'esame di. Questo interesse nei loro confronti si sviluppa in maniera spontanea, forse perché ...Dicono - e ce lo ricorda oggi la traccia di Italiano all'esame di- che non sappiamo più attendere. Che abbiamo la pazienza in bilico di una nube prima del ...tramonto e la tua cartolina...

Maturità, arriva la temuta seconda prova preparata dal ministero TGLA7