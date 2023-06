Maturità a Milano | vince Fallaci ' ma speravamo altri temi'

Iniziano a uscire dalle scuole anche gli studenti milanesi impegnati con la prima prova scritta della. Qualcuno, però, è già proiettato a domani: "Adesso vado a casa a studiare matematica, non ho tempo per le interviste" scherza una ragazza dribblando i giornalisti fuori dal liceo Volta. La ...... l'anno del Triplete coincise proprio con la temutissima, altro che Messi , Xavi e Iniesta ...che possa anche lui far parte del gruppo dei canterani che finalmente sbocciano anche ae ...Alberto Moravia, Gli indifferenti, edizioni Alpes,, 1929, pp. 27 - 28. Gli indifferenti (1929) è il romanzo d'esordio di Alberto Pincherle, in arte Alberto Moravia (1907 " 1990). I ...

Maturità 2023, le voci degli studenti del Carducci di Milano: “Siamo preoccupati per la seconda prova,… Il Fatto Quotidiano