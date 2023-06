Maturità | A Fontana | ‘avrei scelto Quasimodo | poesia moderna e attuale che fa riflettere’

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Milano, 21 giu. (Adnkronos) – “Tra tutte le proposte avreiquella della‘Alla nuova luna’ di Salvatore”. Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio, augurando un sincero ‘in bocca al lupo’ a tutti gli studenti impegnati da oggi con la prima prova scritta, dopo aver letto le tracce dei temi per l’esame di.“Un testo -spiega- quanto mai moderno eche deve farci riflettere su quello che ieri era genericamente ‘progresso’ e che oggi è soprattutto ‘innovazione e ricerca’. Elementi che -conclude il governatore- devono tenere in considerazione anche la letteratura e altre arti, rendendole protagoniste del nostro futuro nelle loro varie forme. Con l’uomo sempre e comunque al centro”. L'articolo CalcioWeb.

'Cari ragazzi, gli esami disono una bella sfida. Siate fiduciosi, determinati e coraggiosi. In bocca al lupo a tutti voi!'. Così il presidente della Camera, Lorenzosui suoi canali social....Notte prima degli esami il desiderio e la paura a poche ore dall'inizio delle prove di... Perché sono dolci di pasticceria o perché non devastano né uccidono come quelle che da Piazza...Il vecchio gli disse di prendere una moneta e lanciarla nella, poi di contare fino a 35 ... Questo numero rappresenta anche la saggezza acquisita attraverso l'esperienza e laspirituale.