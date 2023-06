Maturità 2023 | la traccia dedicata al testo «Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp» è la più gettonata dagli studenti

(Di mercoledì 21 giugno 2023) È il testo di Marco Belpoliti tratto dall’di, lapiùdai maturandi che questa mattina – mercoledì, 21 giugno – hanno affrontato la prima prova scritta all’esame di Stato. Inserita nella Tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità, laè stata svolta dal 43,4% degli. Il tema sua commento di un articolo dello scrittore su la Repubblica, ha stravinto nei licei e negli istituti tecnici con, rispettivamente, il 38,7% e il 46,4% delle scelte. Anche in quelli professionali, più di un maturando su due (52,6%) ha svolto il medesimo tema. Il 23,3% degliitaliani ha invece optato per il ...

- Mi ero ripromesso di non commentare i commenti sulle tracce del tema della, però ... Questa è l'Italia sulla quale sono chiamati a riflettere i maturandi del. Un'Italia che, grazie al ......(non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali) È possibile seguire tutti gli aggiornamenti tramite il tag Esami di Stato II grado Le FaQ del Ministero,...di Camilla Mondini Per i 1854 studenti ferraresi è arrivata mercoledì la prima prova, di italiano, del tanto atteso esame di, esame che proprio in questocompie cento anni di vita. Se provassimo a chiedere a chiunque un ricordo della loroprobabilmente risponderebbero con una sola parola: ansia. ...