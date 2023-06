Maturità 2023 | il via alla prima prova scritta

Leggi su zon

(Di mercoledì 21 giugno 2023) In queste ore si sta svolgendo ladegli esami diitaliani. Fuori le tracce, secondo le previsioni, alcune di queste sono state rispettate: se nessuno si aspettava gli autori scelti per l’analisi del testo – vale a dire Quasimodo (assente dal 2014) e Moravia (mai proposto) – nelle varie tracce ricorrono comunque temi come la tecnologia – evocata nella poesia di Salvatore Quasimodo, nel testo argomentativo Piero Angela e nell’articolo di Marco Belpoliti – o l’Europa, nel testo di Federico Chabod. Nessuna autrice donna proposta per l’analisi del testo, ma la Fci è apparsa nella traccia del testo argomentativo. Da ‘Gli indifferenti” Moravia, gli studenti dovranno sintetizzarne il contenuto, rispondere ad una serie di domande punto per punto o costruendo un unico ...