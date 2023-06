Maturità 2023 | gli studenti sanniti | ansia prima della prova | amarezza alla fine VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Le ansie del mattine, la paura di andare incontro all’ignoto. Le sensazioni che hanno riguardato gliche questa mattina hanno atteso l’apertura delle porte per prendere posto e dare il via all’esame di stato. Tutti in attesa e ripassare qualcosa, rivedere anche le tracce preparate in fase di preparazione per prendere qualche spunto e, perchè no,re anche a mettere in atto il classico colpaccio. Tutto spazzato via all’apertura delle buste: nulla di quello che era stato preparato si è concretizzato. Da Moravia a Quasimodo passando per Piero Angela e chiudere con whatsapp. All’uscita i volti erano sicuramente diversi. Certo, soddisfazione per aver chiuso lagiornata, ma anche la sensazione di smarrimento per aver affrontato qualcosa che ...