Maturità 2023 | ‘Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp’ traccia più scelta

(Di mercoledì 21 giugno 2023) (Adnkronos) –, è ladedicata al testodidi Marco Belpoliti la più gettonata dagli studenti che hanno affrontato la prima prova scritta dell’Esame di Stato. Si tratta della seconda proposta nell’ambito della ‘Tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità’ ed è stata svolta dal 43,4% dei maturandi. Il 23,3% dei candidati ha invece optato per lache parte da un testo di Piero Angela, ‘Dieci cose che ho imparato’, testo argomentativo in ambito tecnico-scientifico. Al terzo posto nelle scelte dei ragazzi ladi ‘Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo’ con un testo di Oriana Fallaci, ...

Dalla campionessa di nuoto Pilato a Frida Bollani Magoni, pianista e cantante. E poi Giulia Avallone, attaccante del Pavia impegnata al liceo linguistico: i maturandi famosi di quest'annoDopo una lunga latitanza, quest'anno sui banchi dellatorna Salvatore Quasimodo (Modica, 1901 - Napoli, 1968) , premio Nobel per la letteratura nel 1959 , che a molti studenti sarà capitato di leggere non solo come poeta " e specie come poeta ...Si può sintetizzare così la traccia del tema scientifico, proposta dal Ministero dell'Istruzione per l'esame di, incentrata sull'ultimo libro di Piero Angela "Dieci cose che ho imparato"...