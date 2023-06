Maturità 2023 | Dacia Maraini racconta l’amore con Alberto Moravia | “Pensavano tutti fosse oscuro ma era un uomo solare | di grande comicità La sua onestà intellettuale mi ha segnato”

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Mentre i maturandi sono ancora alle prese con la prima prova dell’esame di, la scrittricecommenta le tracce scelte dal Ministero dell’Istruzione tra cui troviamo: Salvatore Quasimodo, Oriana Fallaci, Piero Angela e Federico Chabod, insieme a un autore contemporaneo come Marco Belpoliti. E per l’analisi del testo è stato scelto anche “Gli indifferenti” di, uno dei grandi amori della. Signora, che ricordo ha di lui? “Credo che la sua opera sia diattualità.è stato il primo esistenzialista europeo, è arrivato prima di altri che hanno seguito il suo atteggiamento di guardare la realtà senza pretendere di giudicarla, senza nessuna spiegazione ideologica. Nella sua ...

"Siamo i primi a farlo come si faceva un tempo, però siamo stati svantaggiati dal Covid - sottolinea una studentessa - "Non so davvero cosa aspettarmi." Cosa cambia con lanelDue le ...La prova di italiano dellaha riservato alcune sorprese . Le tracce, secondo alcuni, sono state del tutto "sbagliate" e tra un botta e risposta istituzionale è il caos. Ci sono stati degli errori Secondo lo ...Bianchi si difende sostenendo di aver reintrodotto l'esame scritto, alla scorsa prova di. E accusa indirettamente il ministero dell'Istruzione di "non essersi attenuto alla realtà dei fatti ...