Maturità 2023 | Alla nuova luna di Salvatore Quasimodo

(Di mercoledì 21 giugno 2023)– Tipologia A – Analisi e valutazione di un testo letterario italiano In principio Dio creò il cielo e la terra, poi nel suo giorno esatto mise i luminari in cielo e al settimo giorno si riposò Dopo miliardi di anni l’uomo, fatto a sua immagine e somiglianza, senza mai riposare, con la

Lo studio, il sapere e il desiderio di conoscere non hanno età e io ne sono la dimostrazione', ha dichiarato l'anziana a La Nazione . "È arrivato il giorno degli esami di. Ricordo l'ansia, ma quello che succede oggi lo ricorderete tutta la vita". Così Giorgia Meloni rivolge via Instagram il suo in bocca al lupo ai maturandi. "Affrontatelo a testa alta"