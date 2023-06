Maturità 2023 | a Torino e Napoli gli studenti scelgono la traccia su Whatsapp | “Argomento molto vicino a noi”

"Questa mattina ho appreso, come tanti di voi, che, tra le tracce della prima prova della, c'è un brano tratto da Dieci cose che ho imparato , l'ultimo libro di mio padre Piero Angela . Questo non è solo un riconoscimento a lui in qualità di divulgatore e giornalista, ma ..., l'attacco dell'ex ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Tra le tracce da scegliere per il tema di italiano ce n'era una che richiamava ad una lettera aperta inviata nel 2021 dal ...AGI - La traccia dellasull'ultimo libro di Piero Angela 'non è un solo riconoscimento a lui in qualità di divulgatore e giornalista, ma rappresenta anche un messaggio di fiducia per l'intera categoria dei ...

Maturità 2023, le tracce della prima prova: da Moravia a Quasimodo Sky Tg24