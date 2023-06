Maria Sofia Federico | “C’è stato un accordo fra Rocco Siffredi e mio padre”

(Di mercoledì 21 giugno 2023)in questi giorni si trova a Budapest a casa didove sta lavorando alla nuova accademia. Ma chi pensava di “vederla in azione” resterà deluso, perché la sua partecipazione sarà tutto fumo e niente arrosto. A bloccare la realizzazione di un film conilche avrebbe sentito personalmenteal telefono. Una conversazione anticipata da Giuseppe Cruciani a La Zanzara: “ha parlato colperché lo ha sentito a La Zanzara, non era tenuto a farlo! Lui si è comportato in maniera non corretta, di più!“. In diretta su Twitch sul canale di GrenBaud,...

... Claudia Gerini, Christian De Sica, Gabriele Muccino, Zlatan Ibrahimovic,De Filippi,... Giada Benedetti, Sergio Forconi, Teresa Castello, Corrado Solari, Olga Rossi, Nina Pons,...... Francesca Mannocchi, Gaia Manzini, Federica Manzon, Matteo Marchesini, Neri Marcorè, Anna... Maurizio Pagliassotti, Piersandro Pallavicini, Alfredo Palomba, Andrea Pareschi, Luca Pareschi,...Ha fatto molto scalpore l'ingresso nell'Academy di Rocco Siffredi diFederico , volto noto della tv dopo aver partecipato a Il Collegio , che ha deciso di fare questo passo per 'riabilitare' la condizione delle sex workers , malviste da buona parte della ...

“Maria Sofia Federico su Onlyfans Avrebbe potuto fare volontariato in Africa, ma non le avrebbe dato… Il Fatto Quotidiano

Maria Sofia Federico, ex concorrente de Il Collegio, durante una diretta Twitch con Ivan Grico su Twitch ha parlato dell’incesto e di come in realtà non andrebbe più visto come un tabù ma andrebbe ...Si muore di caldo a Roma: l'estate è arrivata e cosa c'è di meglio di un salto in piscina per rinfrescarsi un po' Lo hanno pensato in molti e tra loro anche Sofia Goggia e Massimo Giletti. la fuoricl ...