Marco Mengoni le canta a Padova «Dovrebbe essere proibito decidere cosa sia famiglia Mi sembra una cosa disumana quello che sta accadendo» – Video

(Di mercoledì 21 giugno 2023)Non si poteva ignorare. Se il caso ha voluto che il tour estivo partisse proprio da, città nell’occhio del ciclone per via della decisione della Procura di impugnare 33 atti di nascita di figli di coppie omogenitoriali,non poteva esimersi dal farsi sentire sul palco. “Non c’è proibizione in amore mai. E visto che siamo aaggiungo che un’altracheproibita èsiae dei figli“ ha detto introducendo il penultimo brano in scaletta,, e trovando il plauso della sua platea. Parole di dissenso che completano ciò che poco prima di salire sul palco ...

"Amore e proibizione non sono parole che vanno troppo d'accordo. Non possono convivere perché non c'è proibizione o limitazione in amore". Le parole di pronunciate dal palco dell'Euganeo, dove in 40 mila hanno assistito al suo concerto. "E oggi, dato che siamo a Padova, vorrei aggiungere un'altra cosa. Una cosa che non dovrebbe essere è ...E' FAMIGLIA CHI TI TRASMETTE AMORE, CHI TI AIUTA A CAPIRE COSA E' GIUSTO E COSA SBAGLIATO Tutto è esaurito, l'amore della gente per non conosce confini, come la sua musica e la sua ...

Marco Mengoni ha dato il via al suo tour sold out negli stadi da Padova e lì ha voluto mandare un messaggio: “Una cosa che dovrebbe essere ...Marco Mengoni è tornato nuovamente on stage con Marco Negli Stadi 2023, un tour completamente sold out negli stadi più importanti d’Italia.