Marco Mengoni inizia il tour estivo del 2023 e conquista il palco di Padova

(Di mercoledì 21 giugno 2023), proprio in questi giorni, stando i principali palchi italiani con ilnegli stadito nella città di Bibione e proseguito con la seconda tappa proprio nella serata di ieri, 20 giugno, sotto il cielo di. La serie di concerti, tutti sold out, si concluderà il prossimo 15 luglio con un evento speciale organizzato al Circo Massimo di Roma e arricchito dalla presenza di numerosi ospiti, tra cui Samuele Bersani, Elodie, Bresh e Gazzelle. Il cantante 34enne, reduce dall’uscita del suo ultimo album, Materia, nel corso dell’esibizione di ieri sera, davanti alla folla dello Stadio Euganeo, ha voluto lanciare un messaggio importante in merito alla decisione presa ...

Tour 2023 totalmente sold out. Nella scaletta le 25 canzoni che ripercorrono la sua stellare carriera (Fotogramma) Bagno di folla pera Padova , prima data ufficiale di 'Negli Stadi' 2023, un tour completamente sold out negli stadi più importanti d'Italia. Un palco di grandissimo effetto, una scaletta di 25 ...È in quel di Padova che si conclude il countdown del tour 'negli Stadi 2023'., dopo aver assaggiato San Siro e l'Olimpico un anno fa, attraversa l'Italia con un calendario già sold out . E la cavalcata da nord a sud si concluderà esattamente al centro, a Roma , ......e ovviamente il gusto.' La finale si svolgerà il 12 settembre nella prestigiosa Saladel ...Pedron, Pastry Star e Direttore didattico dell'area pasticceria di Congusto Gourmet Institute; ...

Marco Mengoni: "Non si può decidere cosa è una famiglia" TGCOM

Le parole dell’artista alle famiglie arcobaleno, dopo gli atti di nascita contestati dalla procura. Tour sold out, 25 canzoni che ripercorrono la carriera dell'artista tra inediti e brani indimenticab ...Le ultime vicende della procura di Padova sull'omogenitorialità non hanno lasciato indifferente Marco Mengoni. La questione della "seconda mamma" che no appare nel ...