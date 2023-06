Marco Mengoni inizia il tour estivo del 2023 e conquista il palco di Padova

Tour 2023 totalmente sold out. Nella scaletta le 25 canzoni che ripercorrono la sua stellare carriera (Fotogramma) Bagno di folla pera Padova , prima data ufficiale di 'Negli Stadi' 2023, un tour completamente sold out negli stadi più importanti d'Italia. Un palco di grandissimo effetto, una scaletta di 25 ...È in quel di Padova che si conclude il countdown del tour 'negli Stadi 2023'., dopo aver assaggiato San Siro e l'Olimpico un anno fa, attraversa l'Italia con un calendario già sold out . E la cavalcata da nord a sud si concluderà esattamente al centro, a Roma , ......e ovviamente il gusto.' La finale si svolgerà il 12 settembre nella prestigiosa Saladel ...Pedron, Pastry Star e Direttore didattico dell'area pasticceria di Congusto Gourmet Institute; ...

Marco Mengoni: "Non si può decidere cosa è una famiglia" TGCOM

Marco Mengoni, durante la tappa di Padova, ha lanciato un messaggio alla Procura: 'Dovrebbe essere proibito decidere cos'è una famiglia'.I Fernandez vivono a Crescentino e sono in netta controtendenza rispetto alla media delle famiglie italiane: cinque figli ed è in arrivo il sesto!