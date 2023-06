Marco Mengoni inizia il tour estivo del 2023 e conquista il palco di Padova

Ma lo Stadio Dall'Ara è protagonista con tanti altri grandi nomi oltre a Vasco e Depeche Mode:il 1 luglio e Tiziano Ferro l'11 luglio. Al parco delle Caserme Rosse arrivano Rosa ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Una grande emozione, per, quella provata durante il concerto allo Stadio Arechi di Salerno : il cantautore di Due Vite è scoppiato a piangere , direttamente sul palco, quando i fan gli hanno dedicato 'O surdato ...... 'Volevo autoditruggermi' GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - Pharrell Williams debutta in passerella, guarda chi c'era Leggi Anche: 'Non si può decidere cosa è una famiglia' Dopo la ...

Marco Mengoni in lacrime per colpa dei fan: "Mi avete fatto scoppiare" TGCOM

Dal 17 di giugno Marco Mengoni ha inaugurato il suo tour estivo in giro per l'Italia "Marco negli stadi", che terminerà il 15 luglio al Circo Massimo a Roma. Ogni data si sta rivelando un successo con ...Imprevisto al concerto di Marco Mengoni a Padova. A un certo punto, infatti, il cantante è stato costretto a fermare tutto per via del malore di una fan presente nel pubblico… Leggi ...