Marco Mengoni inizia il tour estivo del 2023 e conquista il palco di Padova

(Di mercoledì 21 giugno 2023), proprio in questi giorni, stando i principali palchi italiani con ilnegli stadito nella città di Bibione e proseguito con la seconda tappa proprio nella serata di ieri, 20 giugno, sotto il cielo di. La serie di concerti, tutti sold out, si concluderà il prossimo 15 luglio con un evento speciale organizzato al Circo Massimo di Roma e arricchito dalla presenza di numerosi ospiti, tra cui Samuele Bersani, Elodie, Bresh e Gazzelle. Il cantante 34enne, reduce dall’uscita del suo ultimo album, Materia, nel corso dell’esibizione di ieri sera, davanti alla folla dello Stadio Euganeo, ha voluto lanciare un messaggio importante in merito alla decisione presa ...

Una grande emozione, per, quella provata durante il concerto allo Stadio Arechi di Salerno : il cantautore di Due Vite è scoppiato a piangere , direttamente sul palco, quando i fan gli hanno dedicato 'O surdato ...... 'Volevo autoditruggermi' GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - Pharrell Williams debutta in passerella, guarda chi c'era Leggi Anche: 'Non si può decidere cosa è una famiglia' Dopo la ...... 15 canzoni in vetta alle classifiche Daed Elodie a Francesca Michielin passando per Loreen, Dua Lipa, Tiziano Ferro ed Elettra Lamborghini, ecco i tormentoni estivi di questa estate ...

Marco Mengoni in lacrime per colpa dei fan: "Mi avete fatto scoppiare" TGCOM

Imprevisto al concerto di Marco Mengoni a Padova. A un certo punto, infatti, il cantante è stato costretto a fermare tutto per via del malore di una fan presente nel pubblico… Leggi ...Se nella tappa di Padova Marco aveva stupito tutti con una bellissimo omaggio a Tina Turner (qui il video), in quella allo Stadio Arechi di Salerno, questo sabato 24 giugno, è stato il pubblico a pren ...