Marco Mengoni inizia il tour estivo del 2023 e conquista il palco di Padova

prosegue nel suo tour degli stadi italiani e le emozioni non mancano mai. Il vincitore del Festival di Sanremo , questa volta, è scoppiato in lacrime sul palco dell'Arechi di Salerno . ...LA SCALETTA DI QUESTA SERA Max Pezzali Annalisacon ElodieFabio Rovazzi e Orietta Berti Colapesce Dimartino The Kolors Emma con Tony Effe Achille Lauro e Rose Villain ...... qualcuno è reduce dal successo di Amici, come Angelina, altri arrivano sulla scia di quanto visto a Sanremo, comee Tananai, che si sono classificati rispettivamente al primo e al ...

I fan gli cantano 'O Surdato Nnammurato: Mengoni in lacrime dopo il concerto a Salerno Fanpage.it

Marco Mengoni non è riuscito a trattenere la commozione durante un suo concerto: il brano dedicatogli dai fan In queste settimane, Marco Mengoni è in giro per l’Italia con il suo tour estivo, “ Marco ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...