Marco Mengoni inizia il tour estivo del 2023 e conquista il palco di Padova

C'è grande fermento a Salerno per il concerto di. In tantissimi, già dal pomeriggio, si sono recati a piedi dalla zona orientale del capoluogo, in auto o con il bus anche dalla provincia o da altre regioni verso lo stadio Arechi per ...Salerno . Sold out a Salerno per le tre date cittadine dei concerti die Vasco Rossi. 100mila persone sono attese in città. Tantissimi gli appassionati e i fan che hanno affollato l'esterno dello stadio Arechi fin dalle prime ore del mattino per la tappa ...Imprevisto al concerto dia Padova. A un certo punto, infatti, il cantante è stato costretto a fermare tutto per via del malore di una fan presente nel pubblico. Il video di quanto accaduto è diventato virale su ...

Salerno in fermento per Marco Mengoni: in migliaia verso l'Arechi, presente la Protezione Civile SalernoToday

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...C’è grande fermento a Salerno per il concerto di Marco Mengoni. In tantissimi, già dal pomeriggio, si sono recati a piedi dalla zona orientale del capoluogo, in auto o con il bus anche dalla provincia ...