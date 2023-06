Marco Mengoni | il tour negli stadi è sold out | ' Siate liberi di essere voi stessi'

È in quel di Padova che si conclude il countdown del tour 'negli Stadi 2023'., dopo aver assaggiato San Siro e l'Olimpico un anno fa, attraversa l'Italia con un calendario già sold out . E la cavalcata da nord a sud si concluderà esattamente al centro, a Roma , ......e ovviamente il gusto.' La finale si svolgerà il 12 settembre nella prestigiosa Saladel ...Pedron, Pastry Star e Direttore didattico dell'area pasticceria di Congusto Gourmet Institute; ...Le ultime vicende della procura di Padova sull' omogenitorialità non hanno lasciato indifferente. La questione della 'seconda mamma' che no appare nel diritto italiano e che ha portato i pm ad aprire una crociata contro gli atti di nascita dei bambini arcobaleno , con due madri ...

Marco Mengoni: "Non si può decidere cosa è una famiglia" TGCOM

Ha preso il via con la data zero di Bibione il tour negli stadi 2023 di Marco Mengoni, che sul palco porterà una scaletta davvero significativa. Il cantautore di Ronciglione, vincitore del… Leggi ...Le parole dell’artista alle famiglie arcobaleno, dopo gli atti di nascita contestati dalla procura. Tour sold out, 25 canzoni che ripercorrono la carriera dell'artista tra inediti e brani indimenticab ...