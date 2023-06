Marco Mazzoli | il “ribelle” che ha vinto l’Isola dei Famosi

(Di mercoledì 21 giugno 2023) «Hoal, ma odiavo i reality e li odio ancora» Corriere della Sera, di Maria Volpe, pag. 39 «Un’esperienza straordinaria ma non la rifarei. Ho perso 15 Kg, anche se alla fine il cibo non è la cosa che mi è mancata di più. Quella è stata mia moglie Stefania». Parole del vincitore della 174 edizione dell’«Isola dei»,, ideatore e conduttore dello storico programma «Lo Zoo di 105» su Radio 105. Ha trionfato lunedì sera su Canale 5 — nel reality condotto da Ilary Blasi — e ieri ha lasciato l’Honduras. L’avventura è cominciata il 17 aprile: «Almi ci sono ritrovato per errore. L’ho fatto per il mio amico e collega Paolo Noise, che purtroppo ha dovuto interrompere e rientrare in Italia per un problema di salute. E lui mi ha chiesto di restare. Dopo tre ...

Finita l' Isola dei Famosi , ma non le polemiche. L'ultima è quella scatenatasi tra il vincitore dell'ultima edizione, lo speaker di 105, e Gian Maria Sainato , un altro dei naufraghi concorrenti. Prima del televoto finale, infatti, Ilary Blasi aveva dato un indizio su chi avesse vinto il televoto flash tra gli eliminati ...

Arriva la replica di Marco Mazzoli dopo l'accusa di Gianmaria Sainato: "Non sono omofobo", ha spiegato il vincitore de L'Isola ...