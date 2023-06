Marchisio | «Sarà curioso vedere il dna che Spalletti ha lasciato a Napoli»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Claudio, ex centrocampista della Juventus, ha riun’intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale commenta la stagione della Juventus e non solo. Tra i temi affrontati anche il nuovodi Garcia e l’addio di Maldini: «IlHa fatto una stagione incredibile, meritando lo scudetto fin da inizio campionato. Ma è stranoun ciclo che si stava aprendo già interrotto per il cambio di allenatore.il dna che ha, ed è una sfida importante per Garcia capire se cercherà di portare la sua mentalità o se cercherà di mischiare le sue idee con quello che ha trovato». Su Allegri: «Giudicare una stagione così, per l’allenatore e i giocatori, non è semplice. La ...