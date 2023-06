Manchester United | vicinissimo il prossimo rinforzo in difesa

Commenta per primo Kim Min - jae al Bayern Monaco, ci siamo : il giocatore sembrava alla portata del, che però ha trovato in Axel Disasi del Monaco un'alternativa più calzante alle esigenze di Erik ten Hag, dunque autostrada per il Bayern , altra squadra estremamente interessata ...Ils'è fatto sotto per Federico Dimarco , l'ex 'non adatto alle grandi squadre' che, uh, ora è adatto eccome. Sarà che è stato eletto dall'Uefa miglior terzino sinistro della ...L'Inter deve aspettare di capire quale sarà il futuro di Onana , richiesto dal Chelsea e dal, e non può affondare, dunque ecco che a Londra, con un'altra maglia, può finirci prima ...

Il portiere 26enne dell'Empoli era da tempo nel mirino di alcune big italiane (nerazzurri in testa). Ma gli Spurs hanno bruciato la concorrenza: l'affare sembra fatto ...Le big europee e non solo all'assalto dei pezzi pregiati della Serie A. In particolare sono i giovani emergenti italiani a destare l'interesse dei club ...