Manchester City | Grealish | “Festeggiamenti eccessivi? Succede una volta nella vita”

(Di mercoledì 21 giugno 2023) L’attaccante del, Jack, ha parlato dopo le critiche ricevute per i, per alcuni ritenuti, dopo la vittoria della Champions League. Ecco le sue parole: “Il fine settimana scorso posso dire che sia stato il migliore della mia. Sto ancora cercando di abituarmici. Ero davvero ‘sulle stelle’. Se mi preoccupano le critiche per queste celebrazioni considerando anche gli impegni con la Nazionale? Non proprio. Sinceramente ho fatto quello chesolo una. Se non ricordo male l’ultima(che una squadra inglese ha fatto il Treble ndr) è stato ilUnited. Poi non è più capitato per anni. Per questo motivo ...

E inizia ad affacciarsi anche il. Bisogna guarda avanti, trovare colui che andrà a sostituire quello che è stato il miglior difensore della Serie A nella stagione da poco terminata. ...Affare da circa 30 milioni più 6 di bonus(INGHILTERRA) - Ilsta per chiudere per Mateo Kovacic. Secondo i media inglesi, ci sarebbe l'accordo col Chelsea per il 29enne centrocampista croato ex Inter e Real Madrid che si trasferirà alla corte di ...Da Fabrizio Romano: ore 11:35- Kovacic: è fatta Ilpagherà 25 milioni al Chelsea per il centrocampista croato + 5 milioni di bonus, da attivare solo in caso di vittoria di ...

Napoli, il Manchester City piomba su Kim: Guardiola vuole soffiarlo a Bayern e United Calciomercato.com

Affare da circa 30 milioni più 6 di bonus MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il Manchester City sta per chiudere per Mateo Kovacic. Secondo ...Kim è destinato a lasciare il Napoli. Il difensore sudcoreano ha la clausola rescissoria variabile in base al fatturato del club acquirente. Considerando la potenza economica di chi è alla ricerca del ...