Manchester City | colpo Kovacic | cifre e dettagli dell’affare

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ilnon si accontenta e punta ad un’altra stagione di altissimo livello. La squadra di Guardiola è reduce dal ‘Treble’ e la ciliegina sulla torta è arrivata con la vittoria in finale di Champions League contro l’Inter. Il club inglese si scatena anche sul calciomercato ed è stata definita un’operazione importante in entrata. E’ Mateoun potenziale sostituto di Gundogon, passato al Barcellona. Ilha raggiunto l’accordo con il Chelsea per l’ex Inter: 30 milioni di sterline complessivi (quasi 35 milioni di euro): 25 milioni di fissi, più altri 5 di bonus. Già programmate le visite mediche nei prossimi giorni. Foto di Catherine Ivill / AnsaMateoè un calciatore croato classe 1994. E’ un centrocampista centrale con un ottimo piede e bravo in ...

Mateo Kovacic: affare fatto. In Inghilterra danno per concluso il passaggio del giocatore ai Citizens campioni d'Europa. Il Chelsea avrebbe infatti accettato l'offerta di 30 milioni di euro per il ...... Ilkay Gundogan ha accettato la corte del Barcellona, dopo aver sollevato la Champions League da capitano del. Per il neo campione d'Europa è pronto un accordo di tre anni con il ......notizia che diceva che l'azzurro avrebbe saltato il controllo anti doping perché in quel momento si trovava a Istanbul per seguire la finale di Champions League tra la sua Inter e il. ...

LIVE CALCIOMERCATO - Manchester City, si prova per Kim e si chiude per Kovacic. Napoli, per lasciar... Voce Giallo Rossa

Kim è destinato a lasciare l'azzurro. Partiamo da una certezza, come scrive Il Corriere dello Sport, il Napoli si è praticamente rassegnato a perdere il ...(ANSA) - PALERMO, 20 GIU - "Il nostro gruppo continua a crescere e lo fa ponderando ogni sua scelta. L'estate scorsa il Palermo si è unito al City Football Group. Palermo ...