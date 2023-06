Mamme single non è per forza sinonimo di mamme sole | separate o abbandonate

(Di mercoledì 21 giugno 2023) L’evoluzione sociale e culturale ha portato nel corso degli anni a diversificare (e ad aumentare la consapevolezza di alcune realtà esistenti) il mondo delle famiglie. Oggi, ancor più rispetto al passato, l’avere figli e crescerli non è una prerogativa delle coppie, tanto che sono in aumento il numero delle cosiddette famiglie monogenitoriali, ovvero quello nelle quali, molto semplicemente, vi è un solo genitore. In questo quadro le famiglie monogenitoriali nelle quali l’unico genitore è la mamma sono la stragrande maggioranza, motivo per cui si pone l’attenzione sul fenomeno delle. Sebbene l’espressione possa apparire impropria, si tratta di donne che vivono con il proprio figlio senza la presenza del partner. È un fenomeno complesso e articolato che richiede alcune doverose precisazioni, al di là dei pregiudizi e dei ...

Avere entrambe leo entrambi i papà nel certificato anagrafico fa sì che entrambi i genitori ... Ao coppie omosessuali in Italia l'adozione non è consentita se non in casi speciali. Di ...Ad esempio, una signora, o lesbica, decide di diventare madre e va in Spagna alla banca del seme, sceglie dai cataloghi e compie l'atto con la fialetta. Lei stessa se lo cresce in grembo, ...Dunque non c'è più un titolo genitoriale per una seconda mamma, i genitori gay forse saranno destinati entrambi alla galera, le madrisaranno stigmatizzate e costrette a scegliere un pater ...

Mamme single: i numeri, i problemi e le agevolazioni | GOL GravidanzaOnLine.it

PADOVA - «Ci chiedono di fare figli, ma poi chi li fa viene trattato come un criminale». Sono passati esattamente due mesi da quando Annagaia Marchioro ha calcato il palco di fronte ..."La composizione familiare non incide rispetto al benessere delle bambine dei bambini e quindi rispetto alle capacità di prendersene cura" ...