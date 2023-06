(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il presidente brasiliano, inufficiale a, hato il presidenteed Elly Schlein. A Palazzo Chigi laufficiale a Giorgia. In serata l'incontro in Campidoglio con il primo cittadino Gualtieri

"Elly, sono felice che ci sia una donna alla guida della sinistra in Italia. Con l'altra donna, quella al governo, come va". Ecco Luiz Inácioda Silva (che prima ha incontrato Massimo D'Alema ), nell'hotel Melia al Gianicolo di Roma, faccia a faccia con Schlein . Un'ora e passa di chiacchiere - politica internazionale, progressismo, ...Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni,a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica Federativa del Brasile, Luiz Inácioda Silva. mgg/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi) Condividi questo articolo: SponsorIl Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni,a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica Federativa del Brasile, Luiz Inácioda Silva. Immagini messe a disposizione con licenza CC - BY - NC - SA 3.0 IT

Lula incontra Papa Francesco, Meloni e Mattarella durante la visita a Roma . FOTO Sky Tg24

Mercoledì, 21 giugno 2023 Home > aiTv > Lula a Roma, il Presidente del Brasile scende dall'auto ed entra a Palazzo Chigi (Agenzia Vista) Roma, 21 giugno 2023 Ecco le immagini dell'arrivo del President ...Oggi, a Roma, il presidente brasiliano Lula incontra Sergio Mattarella, Papa Francesco, Giorgia Meloni e Elly Schlein. Un rientro in grande stile, dopo il carcere e il ritorno al potere, nel post Bols ...