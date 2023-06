Lukaku in missione per conto dell’Inter | il piano convinci-Chelsea!

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 21 giugno 2023)ha concluso la sua stagione e ora dovrà mettersi inper convincere al Chelsea ad accettare il prestito. Difficile ma non impossibile? Romelu, ora inizia l’altro obiettivo: convincere il Chelsea.ha terminato ieri la sua lunga ed estenuante stagione. Big Rom si è congedato nel modo migliore: ovvero con il gol all’Estonia nella vittoria del Belgio per le qualificazioni a Euro 2024. Secondo gol consecutivo per il gigante di Anversa, che aveva timbrato anche tre giorni fa contro l’Austria per l’1-1 finale. Adesso le ferie, prima di ritornare nuovamente in attività. La speranza è quella di farsi rivedere ad ApGentile il prima possibile. Dunque, inizia adesso ufficialmente la sua‘come back to Inter‘: serve una magia ...