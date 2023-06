Love Club cerca di raccontare la realtà LGBTQ+ con la massima autenticità possibile

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 21 giugno 2023)è un seme pronto a germogliare. Conta solo 4 episodi che durano circa 25 minuti l'uno. Nel titolo rimanda albing e alla notte, ma si sviluppa molto anche di giorno e racconta la comunità lgbt e queer con quel tipo diche caratterizza un famoso progetto fotografico che i più hanno conosciuto via Instagram, Humans of New York. Ogni episodio, infatti, racconta una persona che passa, ha un contatto o vive il. Ognuna con la sua storia e con un suo sviluppo. Ci sono poche azioni e pochi dialoghi, in modo che emerga la vicenda individuale, ma anche lo spazio in cui vive e respira, fino ad arrivare in qualche modo a percepirne un po' l'essenza. In camera riconosciamo qualche volto noto delle serie tv e della notte meneghina, ma per lo più il cast è formato ...