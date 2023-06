Lory Del Santo | la verità agghiacciante sulla morte dei figli

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 21 giugno 2023) La famosa ex showgirlDelha dovuto affrontare diverse disgrazie nell’arco della propria vita: ecco lasui tremorti. Il legame tra madre eo è un qualcosa di unico e inspiegabile. Amore puro, capace di andare oltre ad ogni eventuale condizionamento. Chiaramente lo stesso vale per i padri, ma forse il rapporto non arriva fino a quel punto. D’altronde, le donne affrontano in prima persona i nove mesi mesi, in media, di gravidanza. Come sono morti idiDel? (Instagram:delofficial) – Grantennistoscana.itGli uomini, invece, non potranno mai conoscere direttamente ciò che si prova durante questo percorso tanto complicato quanto straordinario. Il che, ovviamente, fa la ...