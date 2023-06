LOL Talent Show | Chi fa ridere è dentro | Prime Video svela giudici e presentatore

(Di mercoledì 21 giugno 2023)di LOL: Chi fa, nuovoOriginal diprodotto da Endemol Shine Italy.ha annunciato oggi i nomi dei tredi LOL: Chi fa, il nuovoOriginal in 5 episodi che sarà disponibile in esclusiva sunel 2024. Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus, tra i protagonisti più amati delle passate edizioni di LOL: Chi ride è fuori, gireranno l'Italia in cerca del decimo concorrente che farà ...

Prime Video ha annunciato oggi i nomi dei tre giudici diShow: Chi fa ridere è dentro , il nuovo show Original in 5 episodi che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2024. Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus, tra i protagonisti più ...Elio, Katia Follesa, Angelo Pintus e Mago Forest saranno protagonisti del nuovo show Original di Prime Video prodotto da Endemol Shine ...Dalla musica alle risate: questa sera infatti a salire sul palco nuovo appuntamento con Max Angioni, comico italiano che ha partecipato anche a programmi come Italia's got. Martedì ...

A Napoli la seconda tappa del Lol Talent Show: “Chi fa ridere è dentro” La Repubblica

Prime Video svela giudici e presentatore di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, nuovo show Original di Prime Video prodotto da Endemol Shine Italy.Prime Video ha annunciato oggi i nomi dei tre giudici di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, il nuovo show Original in 5 episodi che sarà disponibile ...