Lo Snapdragon 8 Plus Gen 2 potrebbe debuttare a giorni e con un nome diverso

Un soffio di potenza in più nel panorama dei chip per smartphone: sembra che Qualcomm stia lavorando a una versione potenziata del suo8 Gen 2, chiamatoGen 2. Nuovi dettagli sulla piattaforma emergono dalle indiscrezioni dei blogger tecnologici cinesi. Secondo varie indiscrezioni, il gigante dei chip per dispositivi mobili, Qualcomm,...... design e SoC del fratello maggiore 11 Pro5G, entrambi utilizzano il MediaTek Dimensity 7050 . In termini di performance CPU è di poco superiore allo778G , prestazioni comunque ...Sebbene non venga indicato chiaramente il nome, le configurazioni suggeriscono che si tratti della piattaformaGen 1 con prestazioni leggermente inferiori. Il dispositivo elencato ...

Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 2: il leak del benchmark di ... Notebookcheck.it

Qualcomm sta preparando il lancio del nuovo Snapdragon 8+ Gen 2: ecco quando, con quali novità porterà con sé e su quali modelli.Sembra che per la prima volta Red Magic stia lavorando ad una versione “S” della serie 8, per uno smartphone da gaming che proverà a sbaragliare la concorrenza con la potenza del nuovo Snapdragon 8+ G ...