ll Gioco Legale in Italia e il suo valore sociale ed economico | presentato il secondo Rapporto Lottomatica-Censis

ROMA, 21 GIU Gli italiani si schierano contro le restrizioni al gioco legale. A rivelarlo è il secondo rapporto Lottomatica-Censis sul gioco legale in Italia presentato oggi nella sala capitolare di Palazzo della Minerva del Senato. Secondo i dati, infatti, l'80,6% degli italiani si oppone alle restrizioni. Nella percezione degli italiani la limitazione del gioco legale favorirebbe quello illegale: infatti, il 61,3% ritiene che se si limitasse fortemente il gioco legale si ridurrebbero gli italiani che giocano legalmente, ma aumenterebbero in maniera significativa coloro che si rivolgono al gioco illegale.

Il gioco legale ritorna ai livelli pre pandemia: nel 2022 raccolta a 136 miliardi Il Sole 24 ORE

Lo rivela il rapporto Lottomatica-Censis presentato in Senato. Nel 2022 il valore economico del gioco legale ha toccato i 136 miliardi di euro, con un incremento della raccolta del 22,3% rispetto al 2 ...Il presidente del Censis, Giuseppe De Rita, ha illustrato il rapporto sul gioco legale stilato con Lottomatica nella sala capitolare del Senato della Repubblica. “Sono due gli aspetti da sottolineare: ...