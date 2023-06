LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 49-43 | Finale Serie A basket in DIRETTA | V nere protagoniste con un grande secondo quarto

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:22 Andiamo ora a rivedere la magia pescata da Johannes Voigtmann alla fine del primo, solo rete per il tedesco in una delle immagini che rimarranno nella storia di questa. Voigtmann pesca il “coniglione dal cilindrone” Ci sono modi peggiori per chiudere un… #LBAFinals #Eurosport@discoveryplusIT @MI1936 pic.twitter.com/ZoUAk7ugH8 — Eurosport IT (@Eurosport IT) June 21, 2023 TOP SCORER –: Hackett 8;: Melli 11 Due occasioni per, nessuna va vicina a essere realizzata, e allora Segafredo avanti 49-43 all’intervallo. 49-43 Shengelia appoggia con il semigancio che vale il +6 per le V. E arriva il ...