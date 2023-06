LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 16-13 | Finale Serie A basket in DIRETTA | spettacolo a volontà nei primi 5?

(Di mercoledì 21 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-15 CORDINIER! Rubata e schiacciata che fa esaltare l’arena! 18-15 Ancora un gran canestro di Mickey! 16-15 Avvicinamento spalle a canestro di Shields che batte Hackett e appoggia. 16-13 La risposta di Belinelli! Ma che inizio di partita è questo! 13-13 Ancora Datome! Parità! 13-10 2/2 Hackett. Hackett va a guadagnarsi iliberi della partita. 11-10 DATOME! Fa volare Belinelli chissà dove e trova la tripla del -1. 11-7 SHENGELIA! Prende il centro del pitturato, riesce a rimanere solo e arriva un’altra inchiodata! 9-7 Melli dalla zona della lunetta. Rimessa dubbia tra Shengelia e Datome come tocco, Scariolo vorrebbe provare a usare l’instant replay, Paternicò va a rassicurarlo: rimessasenza bisogno. 9-5 MICKEY! Di violenza e a una mano, ...

finale playoff: gara 6 Bologna, Segafredo Arena BOLOGNA OLIMPIA MILANO Arbitri: Paternicò, Begnis e Giovannetti

