LIVE Nuoto artistico | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | sempre l’Ucraina in testa nel duo libero | ancora attesa per l’Italia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO COMPLETO DEIDI OGGI 10.01 Il Portogallo si piazza momentaneamente al quarto posto con il punteggio di 183.3063. 09.58 La top-5 provvisoria della gara: 1 ALEKSIIVA Maryna/ALEKSIIVA Vladyslava (UKR) 234.0022 2 OZHOGINA OZHOGIN Alisa/TIO CASAS Iris (ESP) 210.2000 3 DE BROUWER Bregje Maria/STEENBEEK Marloes (NED) 185.2814 4 BARBOCZ Blanka/BASTIANELLI Angelika (HUN) 147.2792 5 CHRISTENSEN Karoline/HEIDE Mia (DEN) 125.3958 09.56 In acqua le portoghesi Maria Beatriz Goncalves e Chelia Morais Vieira. 09.54 Buon punteggio per la Spagna, che con un totale di 210.2000 si infila alle spalle del. 09.51 Ricordiamo che Cerruti-Ruggiero sarà la diciassettesima coppia a prendere il via in questo preliminare. 09.48 Adesso è il momento delle ...