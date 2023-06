LIVE Musetti-Shelton 6-4 2-3 | ATP Queen’s 2023 in DIRETTA | regna l’equilibrio nel secondo set

(Di mercoledì 21 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Doppio fallo. 30-0 Prima al centro vincente per l’azzurro. 15-0 Perde la misuracon il dritto. 2-3 GAME! Altro punto rapido vinto con la battuta, esce da una situazione potenzialmente pericolosa l’americano grazie al proprio servizio. 40-30 Prima vincente per. 30-30 Serve and volley eseguito alla perfezione dallo statunitense. 15-30 Risposta velenosa con il rovescio dell’azzurro, non passa la volee diin avanzamento. 15-15 A segno l’americano con lo smash. 0-15 Lungo il dritto di. 2-2 GAME! Ace per l’azzurro che tiene a zero la battuta. 40-0 Gesto tecnico sublime dell’azzurro che trova un angolo strettissimo con il dritto, piazzando ...

LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo il successo contro il britannico Choinski c'è lo statunitense Shelton sulla strada dinel secondo turno del Queen's , Atp 500 in corso sull'erba dell'omonimo club di Londra: in palio il pass per i quarti di finale. Segui in diretta la ...Mercoledì Lorenzotorna in campo per il secondo turno (ottavi) del "Cinch Championships" (ATP 500 - montepremi 2.195.175 euro) che si sta disputando sui prati dello storico Queen's Club di Londra. Il 21enne di ...PEPPERSTONE ATPNEXT GEN RACE, TOP 20 (19 - 06 - 23) 1 Carlos Alcaraz (ESP) 4.175 punti 2 Holger Rune (DEN) 2.485 3 Lorenzo(ITA) 885 4 Arthur Fils (FRA) 693 5 Ben Shelton (...

LIVE Musetti-Shelton, ATP Queen's 2023 in DIRETTA: l'americano dirà qual è il livello sull'erba dell'azzurro OA Sport

Tennis - Flash, Interviste, Italiani | "L’obiettivo sull’erba è essere più propositivi soprattutto in risposta" così l'allenatore di Lorenzo Musetti, Simone Tartarini, fiducioso per la stagionesu erba ...Sull'erba del torneo londinese il 21enne toscano affronta lo statunitense: in palio il pass per i quarti di finale ...