LIVE Musetti-Shelton 3-2 | ATP Queen’s 2023 in DIRETTA | l’azzurro rimane in vantaggio di un break nel primo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Il nastro blocca il dritto del. 3-2 GAME! Ancora con il serve and volley l’americano tiene rapidamente questo turno di battuta. 40-0 Un’altra prima vincente per. 30-0 Secondo ace del match per l’americano. 15-0 Serve and volley eseguito alla perfezione da. 3-1 GAME! Profondo il dritto del, sbaglia ancora: per il momento non c’è partita. 40-0 Prima vincente per. 30-0smista molto bene da fondo campo, poi l’americano non controlla lo slice di dritto. 15-0 Altro errore con il dritto per. 2-1! A segno con il ...