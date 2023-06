LIVE Musetti-Shelton 0-1 | ATP Queen’s 2023 in DIRETTA | inizia il match dell’azzurro

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Altro errore dicon il dritto che finisce in rete, palla break. 30-30 Buona prima esterna per lo statunitense. 15-30 Spinge forte con il dritto, ma l’americano non controlla l’attacco lungolinea che termina lungo. 15-15 A segno l’americano con la smorzata di dritto. 0-15affossa in rete la volee di rovescio. 1-1 GAME! Secondo dritto consecutivo a segno per l’italiano chebene il suoal servizio. 40-15 Servizio e dritto vincente per il carrarino. 30-15 Buona prima per. 15-15 Risposta profonda dicon il rovescio, rimane sulla racchetta il tentativo di smorzata ...