LIVE Italia-Iran 15-7 | Nations League volley in DIRETTA | azzurri dominanti nel primo set

(Di mercoledì 21 giugno 2023) 20-16 Spallata di Amin da seconda linea. 20-15 Si insacca iltempo di Russo. 19-15 Non passa la battuta di Giannelli. 19-14 Ottima pipe di Lavia. 18-14 Diagonale nei tre metri pazzesca di Morteza. 18-13 Ancora una gran diagonale di Romanò. 17-13 Colpo piazzato di Morteza. 17-12temo di Sayed. 17-11 Diagonale potente di Romanò da seconda linea. 16-11 Errore dai nove metri di Romanò. 16-10 Mani-out di Romanò da posto due. 15-10 Pallonetto spinto di Amin. 15-9 Bordata in posto sei di Morteza. 15-8 Mani-out di Poriya da posto due. 15-7 ACEEEEE DI RUSSO! 14-7 MURONE DI ROMANO' SU AMIN! 13-7 Diagonale stretta di Romanò. 12-7tempo di Mohammad. 12-6 ACEEEEE DI MICHIELETTO! 11-6 In rete la battuta di Seyed. 10-6 Passa da seconda linea Amin. 10-5 ...