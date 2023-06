LIVE Giochi Europei 2023 | 21 giugno in DIRETTA | tra poco le qualificazioni della BMX freestyle maschile En plein per gli azzurri del padel

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.58: Fase di stanca del programma giornaliero. In fase di svolgimento soltanto alcuni incontri dei tornei di. Tra pochi istanti inizieranno i quarti di finale del torneo di beach handball femminile. 13.53:– Cremona/Cassetta (ITA) b. Schaeffer/Ask (NOR) 7-6 (4) 6-4. Enper le quattro coppie azzurre, che domani disputeranno gli ottavi di finale. 13.50:– Cremona/Cassetta-Schaeffer/Ask 7-6 5-4. Arriva il break degli! 13.47: BMX– Ledel parkvengono posticipate. 13.45:– Cremona/Cassetta-Schaeffer/Ask 7-6 4-4 13.43:– Cremona/Cassetta-Schaeffer/Ask 7-6 3-4 13.41: ...