LIVE Giochi Europei 2023 | 21 giugno in DIRETTA | K4 500 e C2 500 uomini in finale!

(Di mercoledì 21 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.03: PADEL – Sinicropi-Graziotti-Meijer-Richters 2-6, 4-3 10.00: CANOA – L’Italia vince la prima batteria del C2 maschile con un vantaggio millimetrico sulla Spagna, terzo posto per la Lituania 9.57: PADEL – Sinicropi-Graziotti-Meijer-Richters 2-6, 3-2 9.55: NUOTO ARTISTICO – Secondo posto provvisorio per la Spagna con 210.0000 9.53: CANOA – Tra poco ancora in acqua l’Italia con Gabriele Casadei e Carlo Tacchini nel C2. Gli avversari Georgia, Ucraina, Spagna, Ungheria, Lituania, Portogallo 9.52: CANOA – Ungheria, Moldavia e Polonia conquistanomente la finale nella seconda batteria del C2 donne 9.51: PADEL – Sinicropi-Graziotti-Meijer-Richters 2-6, 2-1 9.48: PADEL – Sinicropi-Graziotti-Meijer-Richters 2-6, 1-1 9.47: NUOTO ARTISTICO – Seconda posizione ...

LIVE Giochi Europei 2023, 21 giugno in DIRETTA: si comincia con nuoto artistico e canoa velocità OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima giornata di gara del nuoto artistico ai Giochi Europei 2023 di Cracovia: si apre la ras ...