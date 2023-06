LIVE Giochi Europei 2023 | 21 giugno in DIRETTA | Italia seconda nelle qualificazioni del libero a squadre del nuoto artistico! Canoa avara di soddisfazioni

(Di mercoledì 21 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.59: Per lagiornata di gare deiè tutto, per gli ultimi risultati di giornata vi rimandiamo alle cronache di OA Sport. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani con le prime medaglie degli European Games. Buona serata! 16.57: Finale B per Rizza e Gnecchi che sono sesti. In finale A vanno Germania, Ucraina e Lettonia 16.53: Belgio, Svezia e Slovacchia sono i primi tre equipaggi a raggiungere la finale dalle semifinali nel K2 500. Ora ci sono Rizza e Gnecchi nellasemifinale assieme a Spagna, Ucraina, Germania, Ungheria, Finlandia, Polonia, Lettonia, Repubblica Ceca 16.44:– Fuori anche il K2 500 donne dell’IUtalia, ultimo nella semifinale. In finale vanno Svezia, Slovacchia e ...

LIVE Giochi Europei 2023, 21 giugno in DIRETTA: si comincia con nuoto artistico e canoa velocità OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.12: CANOA - In finale per la C2 uomini andranno attraverso la semifinale Ungheria-Moldavia e Ucraina. Alle 16.39 la semifinale del K2 donne 500 con Susanna ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL CALENDARIO COMPLETO DEI GIOCHI EUROPEI DI OGGI 16.05 Termina qui la DIRETTA LIVE della prima giornata del Nuoto Artistico ai Giochi Europei 2023. Dopo il s ...