LIVE Giochi Europei 2023 | 21 giugno in DIRETTA | a breve il programma libero a squadre del nuoto artistico BMX freestyle uomini dalle 15 25

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.01:– C’è Israele in acqua 14.59:– Sta per iniziare il. Italia che torna in acqua dopo la deludente mattinata con il sesto posto del duo composto da Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero. 14.55: BASKET 3X3 – Tutto facile per la Francia, che regola agevolmente la Lettonia con il punteggio di 14-4. Le transalpine, tra le favorite del torneo femminile, torneranno in campo alle 16.45 contro l’Ungheria. 14.51: BEACH HANDBALL – Spagna che la spunta al terzo parziale, superando per 2 set ad uno la Grecia. Iberiche che volano in semifinale. 14.48: BMX– Le qualificazioni del park maschile inizieranno alle ...