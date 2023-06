(Di mercoledì 21 giugno 2023) AGI - A livello globale, l'uguaglianza diè tornata ai livelli pre-COVID-19, ma il ritmo del cambiamento è stagnante a causa delle crisi convergenti che rallentano i progressi, secondo il Rapporto globaledisdi2023 del World Economic Forum. Il rapporto rileva che il divario complessivo tra i sessi si è ridotto di 0,3 punti percentuali rispetto all'edizione dello scorso anno. L'anno di raggiungimento dell'uguaglianza diprevisto rimane quindi lo stesso dell'edizione 2022: 2154. Il progresso complessivo nel 2023 è in parte dovuto alla riduzione del divario nel livello di istruzione, con 117 Paesi su 146 indicizzati che hanno colmato almeno il 95% di tale divario. Nel frattempo, il divario nella partecipazione economica e nelle opportunità si è ridotto del 60,1% e ...

L'Italia arretra ancora sulla parità di genere. Ora è dietro l'Uganda AGI - Agenzia Italia

Il report del World Economic Forum: a livello globale l’uguaglianza di genere è tornata ai livelli pre-Covid. Ai primi posti Estonia, Norvegia e Slovenia. Il ...Il percorso verso l’uguaglianza tra i sessi torna ai livelli pre-pandemia, ma è in fase di stallo: secondo il World Economic Forum una vera uguaglianza non sarà raggiunta prima del 2154 ...