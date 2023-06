L'incredibile gaffe della Coca Cola. Promuove la Sicilia con una foto di Capo Vaticano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) "na di fatto!" . E' lo slogan che campeggia sul sitocon tanto di numeri e dati per confutare il suo focus regionale e l'impatto che il colosso americano ha in. Tutto fantastico, senonché per celebrare tutto ciò è stata utilizzata unache nulla ha a che vedere con l a. L'immagine usata riguarda la Calabria ed è quella dicon il...

... dove si finisce per arrabbiarsi per le ingiustizie del mondo e si cerca nel piccolo di mettere ordine in questo caos. Paperissima Sprint: Vittorio Brumotti racconta lapiù ...... Lorena Bianchetti emozionata: 'Mi sono resa conto di aver fatto una cosa dalla portata'... rivelando poi di aver commesso una: 'Siamo scoppiati tutti a ridere' ha rivelato. 'Papa ...Pensandolo mi figuro un uomo che mi ha fatto ed ha fatto ridere, anche per le sue. Lo ... ritenendocome sia riuscito a realizzarsi in così tanti settori. Di lui apprezzo l'ambizione, ...

L'incredibile gaffe di Coca-Cola, Capo Vaticano sulla copertina che ... Calabria 7

"Coca Cola siciliana di fatto!" . E' lo slogan che campeggia sul sito della Coca Cola con tanto di numeri e dati per confutare il suo focus regionale e ...L'immagine della costa di Capo Vaticano scelta per i gadget pubblicitari e per il sito web che Coca-Cola ha dedicato alla Sicilia ...