L' immobiliare Usa sorprende tutti e vola | cambia il quadro?

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ricordiamo la nostra sommessa posizione: l'inflazione non va via come la febbre con la tachipirina, rimane nel corpo dell'economia a lungo e che il potere di acquisto si sia dimezzato nel corso degli ultimi anni basta andare a fare la spesa e chiedersi come hanno fatto certi prodotti a costare delle cifre impensabili. La realtà è che l'investitore privato deve esse accorto ai propri risparmi ora come non mai perché se non investe o in case o in oro o in azioni l'inflazione si porta via il valore dei soldi (si è già portata via il valore dei soldi ?).